JPNN.com » Nasional » Hukum » Mapolres Jakarta Timur jadi Sasaran Massa, Terjadi Aksi Pembakaran, Marinir Datang

Mapolres Metro Jakarta Timur menjadi sasaran massa demo pada Sabtu (30/8) dini hari. Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Mapolres Metro Jakarta Timur menjadi sasaran massa demo pada Sabtu (30/8) dini hari.

Pantauan JPNN, com di lokasi, massa terlihat tiba dari arah Cawang dan sempat melakukan perusakan di Mapolsek Jatinegara, Jakarta Timur.

Massa yang tiba dari arah Cawang dan Senen bertemu tepat di depan Mapolres Jakarta Timur dan mulai melakukan pembakaran pembatas jalan.

Pihak kepolisian yang berada di dalam kawasan mapolres sempat menembakkan gas air mata ke arah massa aksi.

"Jangan kabur. Tahan, tahan," begitu teriak dari massa saat ditembaki gas air mata.

Massa langsung menembakkan petasan ke arah Mapolres.

Tidak lama, massa berhasil menjebol gerbang Mapolres Metro Jakarta Timur. Massa langsung melakukan pembakaran di lobi gedung.

Selain itu, massa juga membakar kendaraan yang berada di parkiran Mapolres Jakarta Timur.

