Mapolres Jaktim Jadi Sasaran Massa, Begini Kondisinya

jpnn.com, JAKARTA - Mapolres Metro Jakarta Timur yang berada di Jalan Matraman Raya, Jatinegara menjadi salah satu gedung yang menjadi sasaran amuk massa, Sabtu (30/8) dini hari.

Pantauan JPNN.com di lokasi, gedung itu dipasangi garis polisi di bagian depannya dan tidak terlihat ada aktivitas di dalam Polres Jakarta Timur itu.

Di bagian depan gerbangnya dipasangi garis polisi dan beberapa buah bambu dipasang melintang.

Terlihat Pos jaga di dekat gerbang rusak dan kacanya pecah serta dinding dipenuhi coretan.

Di halaman Polres Jakarta Timur kondisinya berantakan dan terdapat tiga unit mobil yang rusak serta hanya menyisakan kerangkanya saja.

Kondisi yang hampir sama terjadi di lobi Polres Jakarta Timur. Terdapat dua mobil yang hancur dan kacanya pecah berantakan.

Tidak ada aktivitas pelayanan masyarakat di kantor polisi itu dan pintu lobi tertutup rapat.

Salah seorang saksi bernama Nando mengatakan Polres Jakarta Timur dirusak massa pada Sabtu sekitar pukul 01.00 WIB.