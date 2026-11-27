jpnn.com - Sikap keras Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menimbulkan banyak tafsir: mengapa ia tidak mau hadir dalam sidang kode etik Polri yang digelar Kamis kemarin.

Mungkinkah ia merasa tidak akan ada gunanya? Mungkinkah ia merasa toh keputusannya sudah bisa diduga: dicopot sebagai anggota Polri, dilucuti pangkat jenderalnya, dihapus seluruh jasanya?

Tentu Listyo Sigit sudah tahu: keputusan pemecatan sudah dialami dua jenderal lain, anak buahnya, padahal mereka hadir di peradilan etik itu dan memberikan pembelaan diri. Mereka ialah: Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

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Dua-duanya diputuskan dipecat dari keanggotaan Polri dan dilucuti pangkat bintang dua mereka. Dihapus juga segala jasa dan pengorbanan mereka.

Sebentar lagi nasib yang sama akan menimpa Irjen Pol Slamet Uliandi. Tiga-tiganya adalah orang kepercayaan Listyo Sigit saat mantan ajudan Presiden Jokowi ini menjabat kepala Kepolisian Republik Indonesia yang memegang rekor terlama dalam 50 tahun terakhir.

Memang, dengan tidak hadir di persidangan, Listyo Sigit kehilangan kesempatan untuk membela diri, bahkan hilang juga hak naik banding. Akan tetapi mungkin Listyo Sigit juga berpendapat bahwa segala macam pembelaan tidak akan ada gunanya. Pun putusan bandingnya sama.

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Memang belum tentu sikap keras Listyo Sigit itu sudah final. Bisa saja di sidang kedua nanti ia hadir.

Di sidang etik pertama kemarin hakim hanya menunda sidang sampai Senin lusa. Hakim minta agar pihak penuntut memanggil Listyo Sigit sekali lagi.