Marak Kasus Kekerasan di Sekolah, Komisi X Singgung Pendidikan Karakter

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menilai rentetan kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik maupun tenaga pendidik, sebagai alarm terkait pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila serta agama.

Kasus terbaru terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang siswa kelas II sekolah dasar berusia tujuh meninggal dunia, setelah menjalani perawatan akibat dugaan kekerasan dari kakak tingkat.

Kasus lain muncul di Tasikmalaya, Jawa Barat. Seorang siswa kelas X SMAN 3 Tasikmalaya diduga mengalami perundungan dan penganiayaan oleh sejumlah kakak kelas.

Kemudian di Bekasi muncul video dan heboh di media sosial sekelompok pelajar yang menyerang tiga anak sekolah lain.

Sementara itu, Dinas Sosial P3AKB Kota Malang mencatat 20 siswa mengaku menjadi korban dugaan kekerasan oknum kepala sekolah.

Kurniasih mengatakan kekerasan di sekolah menjadi tanda pendidikan karakter dan penanaman nilai Pancasila serta agama tidak cukup diajarkan sebagai materi.

Menurutnya, kedua hal tadi harus benar-benar hidup dalam budaya dan interaksi sehari-hari di sekolah.

"Selain itu, pendidikan karakter perlu masuk ke praktik pembelajaran sehari-hari baik intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler dan tidak hanya diberikan kepada murid tetapi kepada seluruh warga sekolah," ungkap Kurniasih kepada awak media dikutip Selasa (6/10).