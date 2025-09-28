Marak Kasus Keracunan MBG, Presiden Prabowo: Ini Masalah Besar
jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti maraknya keracunan pada pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di sejumlah daerah.
Menurutnya ini masalah besar yang harus diatasi dengan baik.
Dia mengungkapkan akan memanggil sejumlah pejabat terkait untuk membahas langkah penanganan
"Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dari awal. Tapi, saya juga yakin bahwa kami akan selesaikan dengan baik," kata Presiden Prabowo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu.
Meski baru kembali ke Indonesia dari kunjungan luar negeri selama tujuh hari, dirinya terus memantau perkembangan kasus tersebut.
Menurut Presiden, sejak awal pelaksanaan program MBG masih terdapat sejumlah kekurangan.
Namun, orang nomor satu di RI itu meyakini hambatan yang muncul dapat segera diperbaiki agar tujuan program dapat tercapai.
Presiden meminta agar permasalahan ini tidak dipolitisasi dan menekankan MBG ditujukan untuk membantu anak-anak yang kesulitan mendapatkan makanan bergizi.
