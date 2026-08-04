Marak Kecelakaan Kapal, Puan: Masih Ada Persoalan Serius di Dunia Transportasi Laut
jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan ukuran utama keberhasilan transportasi laut nasional seharusnya diukur dari faktor keamanan dan keselamatan masyarakat.
Hal demikian disampaikan Puan menyikapi fenomana kecelakaan kapal laut di beberapa wilayah yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
“Ini menjadi PR (pekerjaan rumah, red) buat kita bersama, bahwa banyaknya kecelakaan kapal laut sejak awal tahun saja menunjukkan masih ada persoalan serius dalam dunia transportasi laut Indonesia,” kata dia kepada awak media, Selasa (4/8).
Diketahui, dunia transportasi laut nasional menjadi sorotan menyusul kebakaran hebat KM Mutiara Sentosa 2 di Perairan Sumenep, Madura, pada 2 Agustus lalu.
Kebakaran di tengah pelayaran rute Surabaya–Makassar itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia dan memicu kepanikan penumpang.
Kebakaran Kapal Mutiara II di perairan Sumenep menambah panjang daftar kecelakaan transportasi laut.
Kapal Layar Motor (KLM) Nurul Salsa mengalami kecelakaan dan tenggelam di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Pada pekan lalu yang merupakan hari kesembilan operasi pencarian, sebanyak 58 korban tenggelamnya KLM Nurul Salsa ditemukan selamat dan empat meninggal dunia.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut rangkaian kecelakaan transportasi laut harus menjadi peringatan bagi negara.
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