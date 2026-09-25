Marak Kejadian Sales Mobil Nakal, Carro Jamin Rasa Aman

jpnn.com, JAKARTA - Isi kantong terkuras, mobil impian tak kunjung datang, lalu sales-nya menghilang.

Cerita klasik tentang oknum tenaga penjual nakal di jagat otomotif kerap bikin calon pembeli deg-degan.

Beli mobil yang harusnya jadi momen membahagiakan, malah berubah jadi drama yang menguras emosi. Fenomena ini bukan rahasia lagi.

Di tengah tingginya persaingan, ada saja oknum sales yang main belakang—mulai dari iming-iming diskon bodong, janji manis kuota unit, sampai urusan uang tanda jadi yang berujung simpang siur.

Konsumen pun makin waswas. Menjawab keresahan itu, Carro Group Indonesia memilih pasang badan.

Mereka sadar betul, kepercayaan publik yang terkikis tak bisa disembuhkan cuma dengan obral promo.

"SOP, transparansi keuangan, dan transparansi kerja itu sedini mungkin kami garap di internal untuk menghindari ketidaksukaan, komplain, dan fraud yang ada," ujar Head of New Car Business Carro Group Indonesia Harold Donnel, di Bekasi beberapa waktu lalu.

Bagi Carro, ramainya isu sales nakal justru jadi momen tamparan balik untuk merapikan dapur sendiri.