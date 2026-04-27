Marak Narkoba di Kelab Malam, Sahroni: Tutup dan Cabut Izin Semua yang Bermasalah

Marak Narkoba di Kelab Malam, Sahroni: Tutup dan Cabut Izin Semua yang Bermasalah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi/am.

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Bareskrim Polri bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menutup kelab malam White Rabbit di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

"Ini langkah tepat yang dilakukan Bareskrim dan Pemprov Jakarta," kata Sahroni dala keterangan di Jakarta, Senin (27/4/2026).

Sebelumnya, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, Sabtu (24/4), menyebut penyegelan dan pencabutan izin itu bukan tanpa alasan.

Tindakan itu menurutnya sebagai respons cepat terhadap temuan serius terkait peredaran narkoba di lokasi tersebut.

Menurut Eko, Bareskrim terus berkomitmen untuk memantau titik-titik rawan peredaran narkoba di Ibu Kota.

Nah, Sahroni lantas mendorong Polri bersama pemerintah daerah tiap provinsi bisa tegas menindak seluruh tempat yang berkaitan dengan peredaran narkoba.

"Pokoknya, tutup dan cabut izin semua kelab malam yang bermasalah terkait peredaran narkoba," ucapnya.

Sahroni menilai langkah ini diperlukan sebagai bentuk ketegasan negara memutus mata rantai narkotika, bukan hanya di pelaku lapangan, tetapi juga pada tempat yang memfasilitasi transaksi haram tersebut.

