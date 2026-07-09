Marak Penipuan Tiket Konser, Penggemar BTS Indonesia Diminta Hati-hati
Sejumlah penggemar boy band asal Korea Selatan di Indonesia mengaku menjadi korban penipuan tiket konser, dengan kerugian mencapai jutaan rupiah.
BTS, atau Bangtan Boys, akan manggung di Jakarta pada 26 hingga 29 Desember 2026 nanti, sebagai bagian dari tur dunia mereka, bertajuk "ARIRANG".
Meski konsernya masih di akhir tahun, tiket konsernya sudah dijual sejak awal Juni lalu.
Ketika Nuansa Bening Difa Senja, akrab disapa Difa, ikut dalam war tiket tersebut pada hari pertama, ia terkejut ketika harus bersaing dengan setidaknya 500.000 orang lainnya.
Sebagai penggemar BTS sejak tahun 2019, Difa bertekad untuk mendapatkan tiket VIP, supaya bisa melihat semua idolanya secara langsung ketika sedang melakukan sound check.
Tadinya, ia sempat berpikir jumlah pembeli tiket akan menurun pada hari kedua, namun ternyata tidak.
Selain mengantre di situs pembelian tiket, Difa juga menggunakan layanan jastip untuk mendapatkan tiket VIP, tapi ia tetap gagal mendapat tiket.
"Tapi di dalam hati masih ngeyel, pengen lihat [BTS], itu ya manusia, enggak ada puasnya," kata Difa, asal Malang.
Sejumlah penggemar boy band asal Korea Selatan, BTS, mengaku menjadi korban penipuan ketika hendak membeli tiket konser ARIRANG, yang akan digelar Desember nanti
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