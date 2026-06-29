Maraknya Peredaran Narkoba di Sumut, Pengamat Soroti Kinerja Kapolda-Kapolsek

jpnn.com, JAKARTA - Viralnya video seorang ibu yang mengangkat peredaran narkoba dan merekam aktivitas yang diduga sebagai transaksi narkotika di wilayah Aek Kanopan, Kualuh Hulu, Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik dalam beberapa hari terakhir.

Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyatakan keprihatinannya terhadap kinerja Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tersebut, khususnya Polsek Kualuh Hulu dan Polres Labuhanbatu Utara.

Fernando mempertanyakan ketidakhadiran aparat kepolisian di tengah maraknya peredaran gelap narkoba yang justru terungkap berkat informasi dari seorang warga sipil. Ia menyoroti kegagalan fungsi intelijen dan reserse di jajaran kepolisian setempat.

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"Ke mana anggota Polres Labuhanbatu Utara dan Polsek Kualuh Hulu selama ini sehingga dengan mudahnya peredaran narkoba di wilayahnya dan harus membutuhkan informasi dari seorang emak-emak," ujar Fernando dalam pernyataannya, Senin (29/6).

Menurut Fernando, kasus ini menjadi indikator jelas kegagalan kepemimpinan di tingkat kewilayahan. Ia menilai Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu Utara, dan Kapolsek Kualuh Hulu tidak lagi cakap dalam menjalankan tugas memberantas narkoba.

"Saya menilai maraknya peredaran narkoba yang menjadi perhatian publik di Aek Kanopan dan wilayah Sumatera Utara merupakan kegagalan Kapolda, Kapolres Labuhanbatu Utara dan Kapolsek Kualuh Hulu," tegasnya.

Ia pun mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk segera melakukan rotasi atau penggantian pejabat di tiga level tersebut. Langkah ini dinilai penting untuk memberikan efek jera sekaligus menyegarkan kembali upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sumatera Utara.

"Sudah seharusnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Subianto segera mengganti Kapolda Sumatera Utara, Kapolres Labuhanbatu Utara dan Kapolsek Kualuh Hulu karena sudah gagal menjalankan tugasnya memberantas narkoba," imbuhnya.