Maraton Tontonan Seru Bulan Ini, Ada Resident Evil 2026 Hingga Dexter: Resurrection Di Catchplay+
jpnn.com, JAKARTA - Para pencinta sinema kembali dimanjakan dengan kehadiran rangkaian film blockbuster dan serial unggulan terbaru di Catchplay+ sepanjang November ini.
Dua yang menjadi sorotan utama adalah Resident Evil 2026 dan ketegangan babak baru dari Season 2 Dexter: Resurrection.
1. Resident Evil 2026 (Mulai 3 November)
Reboot film horor-aksi adaptasi gim legendaris itu kembali dengan babak baru yang lebih mencekam.
Menyoroti perjuangan realistis kurir medis biasa bernama Bryan yang panik di tengah bencana biologis kota, penonton akan diajak merasakan pengalaman survival yang penuh ketegangan, teka-teki, serta teror monster mengerikan yang tak terlupakan bagi pencinta horor sci-fi.
2. Dexter: Resurrection Season 2 (Mulai 6 November)
Dexter Morgan hadir dalam musim kedua yang kian intens, menghadapi konflik yang lebih rumit, kejaran hukum, serta dinamika dengan orang-orang baru di sekitarnya yang akan menguji naluri bertahan hidup sang anti-hero.
Tak hanya dua tontonan itu saja, platform OTT tersebut juga menghadirkan pilihan film layar lebar yang makin beragam.
Para pencinta sinema kembali dimanjakan dengan kehadiran rangkaian film blockbuster dan serial unggulan terbaru di Catchplay+ sepanjang November ini.
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