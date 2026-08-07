menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Marbot Masjid di Purwakarta Tewas Ditikam saat Hendak Azan, Begini Kronologinya

Marbot Masjid di Purwakarta Tewas Ditikam saat Hendak Azan, Begini Kronologinya

Marbot Masjid di Purwakarta Tewas Ditikam saat Hendak Azan, Begini Kronologinya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarn-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria di Purwakarta AS (65) yang sehari-hari bertugas sebagai marbot masjid tewas bersimbah darah setelah ditikam rekannya saat hendak mengumandangkan azan Salat Zuhur.

Peristiwa itu terjadi di Masjid Al Muhajiri, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/8/2026).

Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam mengatakan menjelang waktu Salat Zuhur, korban berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan. 

Baca Juga:

"Kejadian itu sekitar pukul 12.00 WIB," kata Febri saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8).

Namun, lanjut Febri, saat korban membuka pagar masjid, pelaku datang dari belakang. "Tanpa mengomong apa-apa langsung melakukan penganiayaan menggunakan benda tajam," ungkapnya.

Menurut Febri, pascakejadian pelaku langsung kabur, sementara korban sudah tergeletak dengan darah yang bersimbah.

Baca Juga:

"Setelah beberapa menit korban sudah tersungkur tidak bergerak, pelakunya langsung pergi," tuturnya.

Setelah itu, lanjut dia, ada beberapa masyarakat yang datang melihat, tetapi tidak melakukan apa-apa. "Mungkin karena pelaku memegang barang tajam, jadi hanya dilihat saja," ungkapnya.

Seorang marbot masjid di Purwakarta, Jawa Barat, tewas ditikam saat hendak mengumandangkan azan Salat Zuhur. Begini kronologinya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI