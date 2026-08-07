Marbot Masjid di Purwakarta Tewas Ditikam saat Hendak Azan, Begini Kronologinya

jpnn.com - BANDUNG - Seorang pria di Purwakarta AS (65) yang sehari-hari bertugas sebagai marbot masjid tewas bersimbah darah setelah ditikam rekannya saat hendak mengumandangkan azan Salat Zuhur.

Peristiwa itu terjadi di Masjid Al Muhajiri, Desa Cibodas, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, pada Kamis (6/8/2026).

Kapolres Purwakarta AKBP Febri Nurzam mengatakan menjelang waktu Salat Zuhur, korban berangkat ke masjid untuk mengumandangkan azan.

"Kejadian itu sekitar pukul 12.00 WIB," kata Febri saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (7/8).

Namun, lanjut Febri, saat korban membuka pagar masjid, pelaku datang dari belakang. "Tanpa mengomong apa-apa langsung melakukan penganiayaan menggunakan benda tajam," ungkapnya.

Menurut Febri, pascakejadian pelaku langsung kabur, sementara korban sudah tergeletak dengan darah yang bersimbah.

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"Setelah beberapa menit korban sudah tersungkur tidak bergerak, pelakunya langsung pergi," tuturnya.

Setelah itu, lanjut dia, ada beberapa masyarakat yang datang melihat, tetapi tidak melakukan apa-apa. "Mungkin karena pelaku memegang barang tajam, jadi hanya dilihat saja," ungkapnya.