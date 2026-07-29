Marc Cucurella Buktikan Ucapannya, Wajah Luis de la Fuente Kini Menempel di Tubuhnya

jpnn.com - Piala Dunia 2026 meninggalkan kenangan yang tak terlupakan bagi full back Timnas Spanyol Marc Cucurella.

Pemain anyar Real Madrid itu menepati nazarnya dengan membuat tato bergambar wajah pelatih Luis de la Fuente setelah La Furia Roja sukses menjadi Juara Dunia.

Nazar Berakhir Menjadi Tato

Beberapa hari setelah pesta juara Piala Dunia 2026 berakhir, Cucurella mengunggah sebuah video yang memperlihatkan proses pembuatan tato baru di bagian belakang lengannya.

Bek berusia 28 tahun itu mengabadikan wajah Luis de la Fuente yang dipadukan dengan trofi Piala Dunia sebagai simbol keberhasilan Tim Matador.

"Janji sudah dipenuhi," tulis Cucurella melalui media sosialnya di instagram.

Unggahan tersebut langsung menarik perhatian para pendukung Spanyol yang sebelumnya menunggu apakah sang pemain benar-benar akan menepati ucapannya.

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De la Fuente Sempat Menagih Janji

Nazar unik itu bermula menjelang final Piala Dunia 2026. Saat itu, Cucurella menyatakan siap membuat tato wajah sang pelatih apabila Spanyol mampu menaklukkan Argentina pada partai puncak.

Skenario tersebut akhirnya benar-benar terjadi. Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah menang tipis 1-0 atas Argentina, sementara Luis de la Fuente tidak lupa mengingatkan anak asuhnya untuk memenuhi janji yang telah diucapkan.