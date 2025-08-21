Marc Klok Akhiri Penantian 1,5 Tahun, Siap Buktikan Diri di Timnas Indonesia Era Kluivert
jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok kembali mendapat panggilan PSSI untuk membela Timnas Indonesia dalam pertandingan persahabatan.
Skuad Garuda asuhan Patrick Kluivert akan menjalani FIFA Matchday melawan Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 5 dan 8 September 2025.
Panggilan Pertama dari Patrick Kluivert
Ini adalah kesempatan pertama Marc Klok membela Timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert.
Klok terakhir kali masuk daftar panggil tim nasional pada Maret 2024, saat Indonesia menghadapi Vietnam di Kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun ketika itu, dia hanya duduk di bangku cadangan.
Laga terakhirnya bersama Timnas Indonesia bahkan terjadi dua tahun lalu di Piala Asia 2023, saat masuk sebagai pengganti melawan Irak.
Menurut Klok, kesempatan ini menjadi buah dari kerja kerasnya bersama Persib Bandung.
"Saya sangat senang dan bangga. Ini hasil kerja keras dalam beberapa bulan bahkan tahun terakhir. Target saya adalah bermain sebanyak mungkin," kata Klok ditemui di Bandung, Kamis (21/8/2025).
Siap Buktikan Diri
Klok menegaskan membela Indonesia selalu menjadi kebanggaan tersendiri. Dia pun menantikan cukup lama kesempatan kembali mengenakan jersei Garuda di dada.
