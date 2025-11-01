Marc Klok Anggap Bali United vs Persib Bandung Bukan Pertarungan Dua Juara

menu
Gelandang Persib Marc Klok (kanan). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menegaskan bahwa laga kontra Bali United bukan sekadar pertemuan dua tim yang pernah meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun.

Bagi Klok, pertandingan tersebut hanyalah satu langkah dalam perjalanan panjang Maung Bandung untuk meraih hasil positif di kompetisi musim ini.

Bukan Pertarungan Dua Juara

Adapun pertemuan dua tim elite ini akan digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu (1/11/2025) malam.

"Bagi saya ini sama seperti pertandingan lainnya. Soal back-to-back, soal kami bisa meraih trofi, itu sudah lewat," kata Klok. 

Situasi Berbeda Persib dan Bali United

Pemain naturalisasi asal Belanda itu menilai situasi kedua tim kini sangat berbeda dibanding musim-musim sebelumnya. 

Dia menyebut, baik Persib maupun Bali United mengalami banyak perubahan komposisi pemain.

"Mereka sekarang dalam kondisi yang sangat berbeda dari sebelumnya. Tim mereka dihuni banyak pemain baru, begitu juga kami. Yang tidak berubah mungkin hanya Bojan Hodak dan Marc Klok," tuturnya.

Fokus Persib Meraih Hasil Positif

Klok menegaskan fokus Persib saat ini bukan pada status juara masa lalu, melainkan bagaimana meraih hasil terbaik dan memperbaiki posisi di klasemen sementara BRI Super League.

Marc Klok menilai laga melawan Bali United tak ada hubungannya dengan gelar masa lalu, melainkan misi Persib meraih poin penuh di Super League 2025/26.

