Marc Klok Angkat Suara saat Persib Bandung Diuji di Momen Penentuan
jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok memastikan timnya tak ingin menyia-nyiakan dua pertandingan terakhir BRI Super League 2025/26.
Klok menegaskan Maung Bandung siap mengerahkan seluruh kemampuan demi mengamankan poin maksimal dalam upaya menuntaskan perburuan gelar juara musim ini.
Persib dijadwalkan melakoni partai berat di markas PSM Makassar Stadion Gelora B.J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5/2026).
Setelah itu, skuad asuhan Bojan Hodak akan menutup musim dengan menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu (23/5/2026).
Menariknya, perjalanan menuju Parepare bukan perkara sederhana. Setelah mendarat di Makassar, skuad Persib masih harus melanjutkan perjalanan darat selama beberapa jam untuk mencapai lokasi pertandingan.
"Saya tahu perjalanan ke Parepare cukup panjang. Mungkin kami akan lebih dahulu menetap di Makassar agar persiapan lebih optimal, tetapi memang seperti itulah situasinya."
"Namun, apa pun yang ada di depan kami, kami siap menghadapinya," tegas gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu.
Klok menyebut seluruh anggota tim memahami betul pentingnya dua pertandingan tersisa.
Persib Bandung dihadapi sejumlah rintangan pada momen penentuan gelar juara BRI Super League.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Target Hattrick Juara Super League, Persib Bandung Fokus Hadapi Lawan PSM dan Persijap
- Komentar Terbaru Bojan Hodak soal Cedera Layvin Kurzawa, Ada Kabar Baik untuk Persib?
- Kabar Gembira buat Bobotoh Menjelang Persib Vs Persijap, Ini soal Layvin Kurzawa
- Persija Jakarta Masih Punya Harga Diri, Fabio Calonego Kirim Pesan Tegas
- Baru Comeback Bersama Persib, Dedi Kusnandar Langsung Bicara Soal Bahaya Euforia
- Sebegini Harga Tiket Pertandingan PSM Vs Persib, Wow!