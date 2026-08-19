Marc Klok Bangga Lihat Persib, Ada Modal Penting Sebelum Musim Dimulai

jpnn.com - Gelandang sekaligus kapten Persib Bandung Marc Klok mengungkapkan rasa bangganya setelah menyelesaikan rangkaian kegiatan pramusim menjelang kompetisi Super League 2026/27.

Persib keluar sebagai kampiun Dewata Challenge Series setelah mengalahkan Bali United 3-2 dan Sabah FC 3-0. Hasil positif tersebut sekaligus menunjukkan kedalaman skuad asuhan Igor Tolic dalam menatap musim baru.

Klok mengatakan proses adaptasi menjadi hal yang wajar di awal musim. Meskipun termasuk pemain senior di Persib, perubahan komposisi skuad membuat tim tetap membutuhkan waktu untuk membangun kekompakan.

Dalam tiga musim terakhir, Persib berhasil meraih gelar juara Liga 1 secara beruntun. Pada musim 2024/25 dan 2025/2026, Maung Bandung juga mampu menjadi juara dengan komposisi pemain yang mengalami perubahan.

"Saya pikir kami beberapa kali melakukan comeback musim lalu, di dua musim terakhir, dan setiap musim kami harus lihat dengan adanya pemain baru, semangat itu masih tetap ada, dan saya bangga kami menunjukkan ini di laga pramusim karena kami masih butuh banyak pelajaran," kata Klok, Rabu (19/8/2026).

Seluruh pemain sudah tiga minggu terakhir menjalani pemusatan latihan di Bali. Menurut Klok, timnya sudah kompak meski masih ada yang perlu dibangun.

"Kami masih butuh membangun banyak chemistry. Namun ya, semangat juang memang penting ketika kami menghadapi kesulitan di momen-momen tertentu di liga atau di ACL, kami membutuhkan semangat itu, kami membutuhkan kewajiban untuk bisa menang," tuturnya.

Klok optimistis Persib bisa tampil lebih baik pada musim ini. Tantangan yang dihadapi Pangeran Biru juga makin berat karena harus menjalani tiga kompetisi, yakni Super League, AFC Champions League Two (ACL 2), dan ASEAN Club Championship.