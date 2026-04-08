Marc Klok Bangun Jungle Padel, Dari Hobi Jadi Bisnis

jpnn.com, BANDUNG - Pemain Persib Marc Klok melebarkan sayap ke dunia bisnis olahraga dengan membuka lapangan padel bernama Jungle Padel di kawasan Summarecon, Kota Bandung.

Dia mengungkapkan, pembangunan Jungle Padel dilatarbelakangi minimnya fasilitas olahraga padel di kawasan tersebut, meski lokasinya dinilai sangat strategis.

"Ya, kami membangun Jungle Padel di Summarecon karena belum banyak aktivitas seperti ini di sini. Padahal lokasinya sangat strategis, dekat GBLA, Whoosh, akses tol, dan pusat perbelanjaan," kata Marc Klok saat ditemui di Jungle Padel, Selasa (7/4/2026).

Dalam menjalankan bisnis tersebut, pria berusia 32 tahun tidak sendiri.

Marc Klok menggandeng sejumlah rekannya, termasuk Beckham Putra dan Thom Haye, serta dua partner lainnya.

Menurut pemain naturalisasi itu, padel dipilih karena memiliki karakter olahraga yang santai, tetapi tetap menyehatkan.

"Padel itu olahraga yang menyenangkan, santai, dan tidak terlalu melelahkan seperti sepak bola. Kita tetap aktif, tapi juga bisa bersenang-senang. Bisa ngobrol, bertemu orang, mirip seperti golf," jelasnya.

Marc Klok menambahkan, padel juga cocok dijadikan sarana menjalin relasi, termasuk untuk kebutuhan bisnis.