Marc Klok Bawa Kabar Menggembirakan Menjelang Piala AFF 2026

jpnn.com - Marc Klok memasang target tinggi bersama Timnas Indonesia pada ajang Piala AFF 2026.

Gelandang Persib Bandung itu menegaskan seluruh pemain sedang bekerja keras agar mampu memberikan hasil terbaik untuk Merah Putih.

Sejak awal Juli, Klok bergabung dalam pemusatan latihan Skuad Garuda di Bali. Program tersebut dimanfaatkan tim pelatih untuk mematangkan persiapan sebelum turnamen bergulir pada akhir bulan ini.

Menurut pemain berusia 33 tahun itu, seluruh pemain menunjukkan komitmen penuh selama menjalani latihan.

Kapten Persib itu menyebut fokus menjadi modal utama agar Timnas Indonesia tampil maksimal di Piala AFF 2026.

"Kondisi sudah mulai bagus, teman-teman juga semua. Fokus dan kerja keras buat TC ini untuk Piala AFF nanti," ujarnya.

Klok juga mengaku bangga kembali mendapat kesempatan mengenakan seragam Timnas Indonesia. Baginya, membela Merah Putih selalu menjadi kehormatan yang harus dibalas dengan penampilan terbaik di lapangan.

"Kami sangat bangga juga dipilih untuk main di Piala AFF. Kami mau bikin negara kita bangga dan kami sangat bersemangat," tambahnya.