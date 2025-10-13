Marc Klok Bersuara Seusai Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026
jpnn.com - Kegagalan Timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026 meninggalkan luka bagi sejumlah pemain, termasuk Marc Klok.
Namun, di balik rasa kecewa itu, tersimpan secercah rasa bangga.
Reaksi Marc Klok
Marc Klok mengaku tetap bangga bisa menjadi bagian dari perjuangan luar biasa timnas meski hasil akhirnya tak sesuai harapan.
"Kami menumpahkan darah, keringat, dan air mata untuk menunjukkan kepada negara dan generasi mendatang kekuatan luar biasa dari sepak bola dan keyakinan."
"Yang paling membuat saya bangga adalah melihat Indonesia, sebagai sebuah bangsa, berani bermimpi lagi," tulis Klok melalui media sosialnya di instagram.
Indonesia sendiri harus tersingkir di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Arab Saudi (2-3) dan Irak (0-1)
Hasil tersebut menempatkan Indonesia di dasar klasemen Grup B dan menutup peluang menuju Piala Dunia 2026.
Pelajaran Berharga
Bagi Klok, hasil itu bukan akhir dari perjalanan, melainkan pelajaran berharga.
