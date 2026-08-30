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Marc Klok Bicara Target Persib Melawan Manila Digger di Play-off ACL 2

Marc Klok Bicara Target Persib Melawan Manila Digger di Play-off ACL 2
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Gelandang Persib Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga play-off AFC Chmapions League Two (ACL 2) di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Minggu (30/8/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Persib Bandung tak ingin membuang kesempatan untuk bisa tampil di fase grup AFC Champions League Two (ACL 2).

Oleh karena itu, Maung Bandung menargetkan kemenangan saat melawan Manila Digger pada laga play-off ACL 2 di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (31/8/2026) malam.

"Kami hanya memiliki satu target besok dan itu adalah untuk menang, untuk lulus ke grup," kata Gelandang Persib Bandung Marc Klok dalam konferensi pers pralaga di Si Jalak Harupat, Minggu (30/8).

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Klok memastikan seluruh pemain sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan penting itu.

Menurut dia, pertandingan melawan wakil Filipina itu menjadi momentum yang sangat menarik bagi Persib.

Sebab, laga ini menjadi jalan bagi Maung Bandung untuk melangkah ke fase grup kompetisi antarklub Asia tersebut.

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Pemain bernomor punggung 23 itu menyadari pertandingan tersebut bukan sekadar laga biasa.

Ada kepentingan besar yang harus diperjuangkan Persib, yakni tiket menuju fase grup ACL Two.

Persib Bandung siap menghadapi Manila Digger di play-off ACL 2 dengan target meraih kemenangan dan memastikan tiket ke fase grup.

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