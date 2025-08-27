Marc Klok Buka Suara, Persib Bandung Siap Tunjukkan Sesuatu saat Menjamu Borneo FC

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menyampaikan pesan menjelang timnya jumpa Borneo FC pada pekan keempat BRI Super League 2025/26.

Menurut jadwal, duel Persib vs Borneo akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Minggu (31/8/2025).

Siap Tunjukkan Sesuatu, Kemenangan

Klok bertekad membawa Persib kembali ke jalur kemenangan. Maklum, dalam dua laga terakhir, Pangeran Biru hanya meraih satu hasil imbang dan satu kekalahan.

Mirisnya, hasil kurang maksimal itu datang saat menghadapi dua tim promosi, Persijap Jepara (1-2) dan PSIM Yogyakarta (1-1).

"Kemenangan akan segera datang, saya janji," kata pemain naturalisasi Timnas Indonesia.

Pada pertandingan melawan PSIM, Persib sejatinya punya kans mencuri tiga lewat titik putih. Sayang, sepakan penalti Marc Klok pada menit akhir berhasil dihalau kiper Cahya Supriadi.

"Saya masih tak percaya. Marah dan kecewa karena mengecewakan tim," ucapnya.

Siap Bangkit dan Kerja Keras

Meski sempat dilanda kekecewaan, Klok menegaskan sudah mengubur rasa frustrasinya. Dia mengajak rekan-rekannya untuk bangkit dan bekerja keras demi tiga poin saat melawan Borneo FC.