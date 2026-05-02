Marc Klok Diduga Melakukan Aksi Rasis Kepada Pemain Bhayangkara FC
jpnn.com - BANDAR LAMPUNG - Bhayangkara FC melaporkan Kapten Persib Bandung Marc Klok setelah pemain mereka, Henry Doumbia, mengaku menjadi korban ucapan bernada rasis dalam pertandingan pekan ke-30 Super League 2025/2026 di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4).
Kemenangan dramatis Persib dengan skor 4-2, tercoreng oleh insiden panas ini. Pada laga tersebut, Doumbia mengaku mendapatkan tindakan rasisme dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kapten tim, Wahyu Subo Seto.
"Pada laga kandang Bhayangkara FC menjamu Persib di Stadion Sumpah Pemuda, Lampung, Kamis (30/4), diakui striker Bhayangkara FC, Henry Doumbia, dirinya menerima aksi rasis dari Marc Klok pada babak pertama," tulis Bhayangkara di media sosial resmi @bhayangkarafc.
Ketegangan memuncak di jeda pertandingan. Wahyu langsung menghampiri Klok untuk meminta klarifikasi. Adu argumen keduanya terekam kamera dan viral di media sosial.
"Sama-sama menuju ruang ganti, Wahyu mendatangi Klok dengan maksud mengonfirmasi ucapan rasis yang ditujukan kepada Doumbia. Momen-momen perdebatan itulah yang terekam dalam video-video yang viral di media sosial," pernyataan Bhayangkara FC.
Manajemen Bhayangkara FC pun tak tinggal diam. Mereka menegaskan tindakan rasis, dalam bentuk apa pun, tidak bisa ditoleransi di sepak lbola. Klub berjuluk The Guardians itu langsung melaporkan insiden tersebut ke Match Commissioner usai laga, serta mengirimkan surat resmi ke Komisi Disiplin PSSI.
- Dewa United vs Semen Padang Sarat Kepentingan
- Tak Ingin Kehabisan Tenaga, Dewa United Andalkan Rotasi Lawan Semen Padang
- Bhayangkara FC Laporkan Kapten Persib Marc Klok atas Dugaan Rasisme
- Persebaya Surabaya vs PSBS Biak: Jangan Terkecoh, Laga Ini Bisa Jadi Petaka
- Persebaya Vs PSBS Biak: Tavares Ingatkan Bahaya Laga yang Terlihat Mudah
- Persebaya Vs PSBS Biak: Ada yang Terdegradasi Sore Ini?