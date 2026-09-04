Marc Klok Hadapi PSM, Ada Kenangan yang Harus Dilupakan demi Persib

jpnn.com - Pertandingan pekan pertama Super League melawan PSM Makassar terasa cukup spesial bagi kapten Persib Bandung Marc Klok.

Duel Persib vs PSM akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (6/9/2026).

PSM merupakan klub yang pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan karier Klok di Indonesia.

Marc Klok Kembali Hadapi Mantan Klub

Namun, gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu harus mengesampingkan kenangan bersama PSM Makassar demi satu target bersama Persib.

"Ya, selalu game spesial. Ini tim saya dahulu, semua karier saya dibangun di sana," ujar Klok.

Bukan hanya PSM yang memiliki tempat khusus dalam perjalanan Klok. Dia juga akan kembali bertemu sosok yang pernah bekerja sama dengannya ketika berada di Makassar.

Kenangan Manis Bersama PSM

Kebersamaan tersebut meninggalkan kenangan manis setelah mereka sukses membawa PSM meraih trofi Piala Indonesia.

"Pelatih (Darije Kalezij, red) juga, saya ketemu dia juga waktu di Makassar satu tahun. Kami menang Piala Indonesia bersama," tambahnya.