Marc Klok Kembali, Apa yang Dia Bawa saat Persib Bandung Hadapi PSBS Biak?

jpnn.com - Setelah rehat dua pekan akibat jeda internasional, Persib Bandung bersiap kembali ke persaingan BRI Super League 2025/26 menghadapi PSBS Biak.

Menurut jadwal, pertandingan PSBS vs Persib akan digelar di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Jumat (17/10/2025).

Persib Datang dengan Semangat

Kapten Persib Marc Klok memastikan timnya datang dengan semangat penuh.

Baca Juga: Marc Klok Bersuara Seusai Kegagalan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026

Klok baru saja kembali dari tugas negara bersama Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Meski waktu persiapan bersama klub terbilang singkat, gelandang bernomor punggung 23 itu mengaku tak sabar kembali merasakan atmosfer liga.

"Sudah dua minggu tidak bermain bersama tim. Semoga kami dapat hasil baik," ucap pemain naturalisasi asal Belanda itu.

Marc Klok Termotivasi

Bagi Klok, kemenangan atas Bangkok United di ajang AFC Champions League Two sebelum jeda internasional menjadi bahan bakar motivasi tersendiri.

"Kemenangan di Bangkok jadi modal bagus. Kami datang ke Sleman dengan semangat tinggi," tegasnya.