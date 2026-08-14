Marc Klok Kembali ke Persib Bandung, Apa yang Terjadi di Bali?

jpnn.com - Pemusatan latihan Persib Bandung di Bali mendapat warna baru setelah Marc Klok kembali mengenakan atribut Pangeran Biru.

Sang kapten baru saja menyelesaikan agenda bersama Timnas Indonesia sebelum bertolak ke Pulau Dewata.

Klok hadir dalam sesi latihan Persib di Bali United Training Center, Jumat (14/8/2026). Kehadirannya sekaligus menandai dimulainya kembali persiapan bersama klub setelah menjalankan tugas internasional.

Klok Langsung Tancap Gas

Tak ada waktu bagi Marc Klok untuk berlama-lama beristirahat. Gelandang berusia 33 tahun tersebut langsung mengikuti berbagai agenda yang disiapkan tim pelatih.

Berbagai pekerjaan di lapangan, seperti latihan fisik di pusat kebugaran, hingga simulasi pertandingan dilakoni Klok bersama rekan-rekannya.

"Saya merasa baik dan sudah siap kembali bekerja bersama tim," ujarnya.

Kapten Persib Lengkapi Skuad di Bali

Kehadiran Klok menjadi tambahan penting bagi Persib yang sedang menjalani persiapan menuju musim 2026/27.

Klok menjadi pemain pertama dari tujuh penggawa Persib yang sebelumnya memperkuat Timnas Indonesia untuk kembali bergabung dengan skuad Pangeran Biru. Enam pemain lainnya dijadwalkan menyusul pada Sabtu (15/8/2026).