menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan

Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan

Marc Klok Minta Persib Bandung Tak Ulangi Kesalahan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Hasil imbang melawan Persebaya Surabaya pada pekan ke-24 BRI Super League memang menyisakan kekecewaan bagi Persib Bandung.

Namun, Marc Klok menegaskan Persib tak punya waktu untuk menyesali hasil dan harus segera menatap pertandingan penting selanjutnya.

Duel Persebaya vs Persib di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3/2026), berakhir sama kuat 2-2.

Baca Juga:

Persib sempat membalikkan keadaan dan berada di atas angin, tetapi kemenangan yang sudah di depan mata akhirnya buyar.

Meski demikian, Klok menyebut performa tim sebenarnya sudah cukup untuk membawa pulang tiga poin dari Surabaya.

"Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang."

Baca Juga:

"Semua pemain tidak senang. Seharusnya menang," tegas Klok.

Alih-alih terus meratapi hasil tersebut, pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu mengajak rekan-rekannya segera menata fokus.

Marc Klok tak puas dengan hasil Persib di laga tandang. Dua poin hilang, fokus kini diarahkan ke pertandingan penentuan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI