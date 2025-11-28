Marc Klok Nyalakan Alarm Kebangkitan Persib Bandung Menjelang Hadapi Madura United

jpnn.com - Persib Bandung memasuki periode krusial ketika harus bertandang ke markas Madura United pada pekan ke-14 BRI Super League 2025/26, Minggu (30/11/2025).

Kapten Persib Marc Klok menastikan Maung Bandung sudah mengalihkan fokus sepenuhnya ke pertandingan penting di Pamekasan tersebut.

Lupakan Kekalahan dari Lion City Sailors

Kekalahan 2-3 dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League Two (ACL 2), Rabu (26/11/2025), masih menyisakan kekecewaan.

Namun, Klok menegaskan tim sudah sepakat untuk tidak larut dalam hasil buruk itu.

"Dalam sepak bola, kami menang bersama dan kalah bersama. Sekarang fokus kami hanya pada laga berikutnya," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Dua Pekan Penentu Perjalanan Persib

Menurut Klok, duel melawan Madura United bukan satu-satunya ujian yang harus dilalui Persib dalam waktu dekat.

Pemilik 23 caps di Timnas Indonesia itu menyebut dua pekan mendatang akan menjadi fase penentu perjalanan Persib, baik di Super League maupun AFC Champions League Two.

Di tengah tekanan tersebut, Klok menekankan pentingnya menjaga pikiran positif.