Marc Klok Pasang Badan, Persib Bandung Siap Guncang Singgasana Borneo FC
jpnn.com - Persib Bandung bertekad menjaga momentum positif saat menjamu Borneo FC pada laga tunda pekan keempat BRI Super League 2025/26.
Pertandingan Persib vs Borneo FC akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/12/2025) malam WIB.
Persib Siap Tempur di Tengah Jadwal Padat
Jadwal padat yang menghampiri Maung Bandung tak dijadikan sebagai alasan untuk menurunkan performa di atas lapangan.
Selain empat pertandingan di kompetisi domestik, Persib juga dijadwalkan melakoni laga penting di AFC Champions League Two menghadapi Bangkok United pada 10 Desember 2025.
Situasi tersebut menuntut kesiapan fisik dan mental seluruh pemain.
Maung Bandung Berburu Hasil Maksimal
Gelandang Persib Marc Klok menegaskan timnya berada dalam kondisi motivasi tinggi meski harus berlaga dalam ritme padat.
Menurutnya, atmosfer positif di dalam tim menjadi modal utama untuk menghadapi setiap pertandingan yang datang beruntun.
"Memang melelahkan, tetapi kami menikmati situasi ini. Tim sedang berada di jalur yang benar."
