Marc Klok Pasang Target Tinggi, Persib Bandung Ingin Juara Secara Layak, Bukan Kebetulan

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok memilih tetap rendah hati meski timnya kini memuncaki klasemen BRI Super League.

Klok menegaskan kerja keras di setiap pertandingan serta sikap serius dalam menghadapi lawan menjadi kunci bagi Persib untuk menjaga fokus di enam laga tersisa.

Saat ini, Persib berada di peringkat pertama dan berpeluang meraih gelar juara Super League untuk ketiga kalinya secara beruntun.

Dengan koleksi 65 poin, Persib hanya unggul dua angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC. Kans juara pun masih terbuka lebar bagi kedua tim.

Meski demikian, posisi puncak tidak dianggap sebagai tekanan oleh skuad Maung Bandung. Sebaliknya, mereka melihatnya sebagai tantangan.

"Kamu bisa pilih itu sebagai tekanan, tetapi bagi saya ini tantangan. Ini adalah tantangan, dan tantangan ini untuk kami sendiri, untuk di ruang ganti, untuk skuad, dan untuk klub," kata Klok dalam konferensi pers pralaga, Kamis (23/4/2026).

Klok tidak ingin pencapaian timnya saat ini justru menjadi bumerang.

Karena itu, dia dan rekan-rekannya terus berupaya tampil maksimal di setiap pertandingan demi meraih kemenangan dan menunjukkan kualitas kepada publik.