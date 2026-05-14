Marc Klok: Persib Bandung Siap Hadapi Semua Rintangan di Dua Laga Sisa

jpnn.com, JAKARTA - Kapten Persib Bandung Marc Klok menegaskan kesiapan mental timnya untuk menyapu bersih dua pertandingan sisa BRI Super League 2025/2026, termasuk laga tandang berat melawan PSM Makassar pada Minggu (17/5) mendatang.

Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Pangeran Biru akan melakoni laga tandang krusial pada pekan ke-33 melawan PSM Makassar di Stadion Gelora B. J. Habibie, Parepare, Minggu (17/5) pukul 19.00 WIB.

Menanggapi perjalanan jauh yang harus ditempuh menuju Parepare, Klok memastikan hal tersebut tidak akan menyurutkan nyali skuad Persib. Tim kepelatihan bahkan sudah menyiapkan strategi logistik khusus untuk menjaga kebugaran fisik para pemain.

"Saya tahu Parepare cukup jauh. Kami mungkin stay di Makassar dulu agar lebih optimal tapi ya memang begitu. Apapun yang ada di depan kami, kami akan hadapi," kata Klok.

Kemenangan tentu ingin diamankan oleh Persib Bandung demi menjaga peringkat pertama mereka di klasemen sementara Super League musim ini.

Pemain berdarah Belanda tersebut melanjutkan kemenangan atas PSM Makassar tentu sangat berarti untuk Persib Bandung untuk menjaga asa mereka mempertahankan gelar juara.

"Kami tahu apa yang sedang kami perjuangkan, kami tahu semuanya. Seberapa besar effort yang harus kita keluarkan untuk lawan Makassar," ungkap Klok.

"Kita siapkan dengan semaksimal mungkin dengan mentalitas yang sangat kuat. Semoga kami bisa ambil apa yang harus kami ambil," katanya.