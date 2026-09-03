Marc Klok Puji Skuad Persib Bandung, tapi Ada Masalah yang Tak Boleh Diabaikan

jpnn.com - Marc Klok melihat Persib Bandung memiliki modal kuat untuk menjalani musim 2026/27.

Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu bahkan menilai komposisi pemain yang dimiliki Persib saat ini sebagai salah satu yang terbaik selama dirinya berada di klub.

"Saya pikir kami memiliki skuad terbaik selama waktu saya di Persib Bandung," ucapnya.

Keyakinan tersebut muncul di tengah agenda Persib yang bakal jauh lebih padat. Selain kompetisi domestik, Pangeran Biru juga akan membawa nama klub ke AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/27.

Klok menilai tampil di level Asia merupakan kesempatan besar bagi Persib untuk memperkenalkan diri di panggung internasional. Pemain juga bisa mendapatkan pengalaman menghadapi lawan dengan kualitas berbeda.

"Yang bagus itu adalah kita memiliki kesempatan untuk membawa PERSIB dan Indonesia ke peta yang lebih besar dan lebih global. Untuk membuktikan diri, membuktikan tim, kualitasnya, menjadi lebih baik, untuk belajar," tambahnya.

Jadwal Padat Jadi Perhatian

Di balik peluang tersebut, Klok melihat ada konsekuensi yang tidak bisa dianggap sepele. Pertandingan yang berdekatan membuat pemain harus menghadapi perjalanan panjang dan waktu pemulihan yang lebih terbatas.

Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi ujian tersendiri sepanjang musim.