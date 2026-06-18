Marc Klok Punya Jagoan di Piala Dunia 2026, tapi Juga Diam-Diam Dukung Tim Lain

jpnn.com - Gelandang Persib Bandung Marc Klok menjagokan Belanda di Piala Dunia 2026.

Meski demikian, pemain kelahiran Amsterdam tersebut tetap mengikuti perkembangan turnamen dan menikmati permainan tim-tim dari negara lain.

"Soal Piala Dunia saya support Belanda, tetapi saya menikmati pertandingan yang lain seperti Maroko, Prancis, dan Spanyol. Saya juga menikmati dan support," kata Klok, Kamis (18/6/2026).

Antusiasme Klok terhadap turnamen sepak bola terakbar di dunia ini tidak hanya ditunjukkan dengan menonton melalui layar kaca.

Pemain bernomor punggung 23 ini berencana bertolak ke Amerika Serikat untuk merasakan langsung atmosfer pertandingan di stadion.

Meskipun begitu, dia tidak menyebutkan pertandingan mana yang akan disaksikan secara langsung. Namun, rencananya Klok akan berangkat pekan depan ke Miami.

"Saya akan datang ke Miami dan nonton juga satu pertandingan Piala Dunia secara langsung minggu depan," pungkasnya. (mcr27/jpnn)