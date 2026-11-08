Marc Klok Punya Pesan Khusus Menjelang Java United vs Persib, Bobotoh Jadi Sorotan

jpnn.com - Ada pesan khusus yang ingin disampaikan Marc Klok kepada Bobotoh menjelang laga Java United vs Persib Bandung pada pekan ke-9 BRI Super League 2026/27.

Kapten Persib itu mengungkap kebanggaan besar terhadap dukungan suporter yang kini mendapat perhatian hingga luar negeri.

Persib akan menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11/2026).

Klok menilai kebersamaan antara pemain, klub, dan suporter merupakan bagian penting dalam perjalanan Pangeran Biru mengarungi kompetisi.

Bagi gelandang bernomor punggung 23 tersebut, Bobotoh memiliki kontribusi yang jauh lebih besar daripada sekadar memberikan dukungan ketika Persib bertanding.

Marc Klok Bangga Bobotoh Dapat Apresiasi di Luar Negeri

Kehadiran Bobotoh saat Persib menjalani laga di luar Indonesia menjadi perhatian tersendiri bagi Klok. Dukungan tersebut dinilai turut memperkenalkan Persib sekaligus sepak bola Indonesia kepada publik internasional.

Hal itu terlihat dalam perjalanan Persib di AFC Champions League Two (ACL Two) 2026/2027. Bobotoh tetap hadir mendukung tim ketika berlaga di Korea Selatan hingga Australia.

“Kemarin di Melbourne sangat luar biasa. Saya pikir Persib adalah contoh untuk sepak bola Indonesia sekarang,

ucapnya.