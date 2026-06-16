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Marc Klok Siapkan Agenda Khusus di Piala Dunia 2026

Marc Klok Siapkan Agenda Khusus di Piala Dunia 2026
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Marc Klok saat berseragam Timnas Indonesia. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Di tengah masa libur kompetisi, Marc Klok ternyata punya rencana spesial yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026.

Kapten Persib Bandung itu siap menempuh perjalanan jauh demi mewujudkannya menyaksikan secara langsung ajang empat tahunan itu.

Sebagai pemain yang lahir dan besar di Belanda, Klok mengaku tetap menaruh dukungan kepada De Oranje dalam perburuan gelar Juara Dunia.

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Meski demikian, pemain bernomor punggung 23 itu tidak hanya mengikuti perjalanan tim asuhan Ronald Koeman.

Klok juga menikmati penampilan sejumlah negara lain yang tampil di Piala Dunia 2026.

"Saya tentu mendukung Belanda, tetapi saya juga menikmati pertandingan tim lain seperti Maroko, Prancis, dan Spanyol. Saya mengikuti mereka juga," ucap Klok.

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Antusiasme Klok terhadap Piala Dunia ternyata tidak berhenti di depan layar televisi.

Pemain berusia 33 tahun itu mengungkapkan bahwa dirinya akan terbang ke Amerika Serikat dalam waktu dekat untuk merasakan langsung atmosfer pesta sepak bola terbesar di dunia.

Di tengah masa libur kompetisi, Marc Klok ternyata punya rencana spesial yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026.

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