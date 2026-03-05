menu
Marc Klok Singgung Fokus dan Konsentrasi, Ada Apa Menjelang Persib vs Persik?

Kapten Persib Bandung Marc Klok. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - Partai melawan Persik Kediri menjadi fokus utama Persib Bandung setelah hasil imbang melawan Persebaya Surabaya pada lanjutan BRI Super League.

Kapten Persib Marc Klok menegaskan tidak ada waktu untuk larut dalam kekecewaan karena laga penting sudah menanti.

Persib dijadwalkan menjamu Persik Kediri di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Senin (9/3/2026).

Pertandingan tersebut dinilai krusial dalam upaya Pangeran Biru menjaga jarak dengan para pesaing di klasemen BRI Super League.

Menurut Klok, hasil imbang 2-2 di Surabaya tidak sepenuhnya mencerminkan jalannya pertandingan.

Meski sempat tertinggal lebih dahulu akibat penalti Bruno Moreira, Persib mampu membalikkan keadaan sebelum akhirnya harus puas berbagi poin.

"Saya pikir kami kehilangan dua poin. Sangat tidak beruntung, tidak senang."

"Semua pemain tidak senang. Seharusnya kami menang," jelasnya.

Persib Bandung bersiap menjamu Persik Kediri pada lanjutan BRI Super League. Marc Klok mengeluarkan sebuah peringatan.

