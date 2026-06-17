Marc Klok Tak Benar-Benar Berlibur, Ada Misi yang Harus Dituntaskan

jpnn.com - Marc Klok tidak menghabiskan masa libur dengan bersantai sepenuhnya.

Gelandang Persib Bandung itu sedang menjalani misi khusus untuk memulihkan kondisi fisiknya sebelum musim baru dimulai.

Klok sedang berpacu dengan waktu untuk mengembalikan kondisi fisiknya.

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Musim baru diperkirakan akan menghadirkan jadwal yang lebih padat bagi Maung Bandung.

Karena itu, kapten Persib tersebut tak ingin menyia-nyiakan masa istirahat yang dimilikinya saat ini.

"Libur kali ini saya manfaatkan untuk benar-benar memulihkan kondisi. Ada cedera yang sudah cukup lama saya rasakan dan sekarang saya fokus mendorong proses penyembuhannya," ucap pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu.

Selain memulihkan fisik, pemain kelahiran Amsterdam itu juga berusaha mengisi masa libur dengan aktivitas di luar sepak bola.

Dia menilai ketenangan pikiran dan waktu bersama keluarga sama pentingnya dengan latihan dan pemulihan medis.