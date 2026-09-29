Marc Klok Tak Mau Persib Bandung Main-main di Shopee Cup
jpnn.com - Persib Bandung membawa ambisi besar ke ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.
Kapten Persib Marc Klok menyebut tidak alasan bagi timnya untuk menurunkan ambisi hanya karena Shopee Cup berbeda dengan kompetisi domestik atau AFC Champions League Two.
Tidak peduli tampil di kompetisi mana pun, kemenangan tetap menjadi sasaran utama Maung Bandung.
"Saat mengenakan seragam Persib, setiap pemain harus memiliki keinginan untuk memenangkan pertandingan. Itulah standar yang harus kami jaga," ucapnya.
Klok bahkan menjadikan klub-klub elite dunia sebagai referensi yang harus ditiru Persib. Menurutnya, tim besar tidak datang ke sebuah kompetisi hanya untuk memenuhi jadwal pertandingan.
"Kami harus memiliki pola pikir seperti klub besar. Setiap turnamen yang diikuti Persib harus dijalani dengan ambisi mengejar gelar," tambahnya.
PERSIB Incar Trofi
Shopee Cup menjadi tantangan berikutnya bagi PERSIB setelah menjalani persaingan di Super League dan AFC Champions League Two (ACL Two).
Klok ingin semangat yang sama tetap dibawa ke kompetisi antarklub Asia Tenggara tersebut. Dia menilai kesempatan untuk meraih trofi harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.
Persib Bandung membawa ambisi besar ke ASEAN Club Championships (ACC) Shopee Cup 2026/27.
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