Marc Klok Tersentuh Lihat Lautan Bobotoh Menjelang Persija vs Persib
jpnn.com - Persib Bandung mendapat dukungan besar dari Bobotoh menjelang laga kontra Persija Jakarta pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26.
Duel bertajuk El Clasico Indonesia itu akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5/2026).
Ribuan Bobotoh hadir langsung ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (7/5/2026), untuk memberikan semangat kepada skuad Maung Bandung.
Kehadiran suporter terjadi setelah tim asuhan Bojan Hodak menyelesaikan sesi latihan pagi.
Tribune Timur dan Utara stadion dipenuhi Bobotoh yang terus menyanyikan chant dukungan untuk membakar motivasi Beckham Putra dan kawan-kawan.
Atmosfer tersebut menjadi perhatian para penggawa Persib, termasuk sang kapten Marc Klok.
Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia itu mengaku terkesan dengan antusiasme yang ditunjukkan Bobotoh menjelang laga besar menghadapi Persija.
Klok bahkan menyebut dukungan kali ini menjadi salah satu pengalaman paling berkesan selama memperkuat Persib.
Atmosfer GBLA memanas jelang duel Persija vs Persib. Dukungan besar Bobotoh membuat Marc Klok tersentuh.
