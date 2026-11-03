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Marc Klok Ungkap Target Besar di ACL 2, Persib Bandung Kesampingkan Super League?

Marc Klok Ungkap Target Besar di ACL 2, Persib Bandung Kesampingkan Super League?
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Dua pemain Persib Bandung Luka Menalo (kiri) dan Marc Klok (kanan). Foto: Persib.

jpnn.com - Persib Bandung tampaknya belum puas dengan keberhasilan menguasai kompetisi domestik.

Pangeran Biru kini ingin membuktikan kualitasnya di panggung Asia melalui ajang AFC Champions League Two (ACL 2) musim 2026/27.

Kapten Persib Marc Klok bahkan mengisyaratkan bahwa kompetisi antarklub Asia menjadi perhatian utama timnya.

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Ambisi tersebut menjadi tantangan tersendiri mengingat Persib masih harus berjuang di BRI Super League.

Persib Ingin Ukir Prestasi di Asia

Klok menilai pencapaian Persib dalam tiga musim terakhir belum menjadi alasan untuk berhenti mengejar prestasi.

Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu ingin Maung Bandung mampu melangkah lebih jauh dan bersaing dengan kekuatan sepak bola Asia.

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"Setelah tiga musim berturut-turut berhasil menjadi juara liga, kami ingin mengejar pencapaian yang lebih tinggi," ucapnya.

"Persib kini mengusung misi membawa nama harum Indonesia untuk bersaing di level tertinggi Asia."

Persib Bandung menghadapi tantangan berat dengan empat kompetisi sekaligus. Namun, pernyataan Marc Klok soal ACL 2 justru mencuri perhatian.

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