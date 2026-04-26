Marc Klok Warning Bobotoh: Jangan Tinggalkan Persib di Detik-Detik Penentuan
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah tekanan yang mulai terasa pada akhir musim, kapten Marc Klok mengirim pesan tegas sekaligus emosional kepada Bobotoh, jangan tinggalkan Persib saat momen penentuan justru makin dekat.
Hasil imbang tanpa gol melawan Arema FC di Stadion Gelora Bandung Lautan Api memang jadi pukulan telak.
Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, Persib Bandung gagal mengamankan tiga poin yang sangat krusial dalam perburuan gelar Super League musim 2025/2026.
Namun, bagi Klok, yang lebih mengkhawatirkan bukan sekadar hasil melainkan potensi goyahnya dukungan dari tribun.
“Ini saatnya kami paling butuh kalian. Jangan berbalik menyerang tim sendiri,” seru Klok.
Situasi di papan klasemen pun makin menegangkan. Persib memang masih di puncak dengan 66 poin, tetapi keunggulan atas Borneo FC kini hanya ditentukan oleh selisih gol.
Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa meruntuhkan mimpi hattrick juara yang sudah di depan mata.
Klok tak menutup rasa frustrasinya. Dominasi penuh atas Arema dengan 28 peluang dan 13 tembakan tepat sasaran, nyatanya tak berbuah gol. Sebuah ironi yang membuat tekanan semakin memuncak.
Kapten Persib Marc Klok meminta Bobotoh tetap memberikan dukungan di tengah kondisi tertekan untuk bisa mempertahankan gelar juara
