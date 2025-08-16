menu
Marc Marquez Belum Yakin Bisa Menang di MotoGP Austria, Ini Penyebabnya
Marc Marquez dan Fabio Di Giannantonio saat latihan start. Foto: diambil dari motogp

jpnn.com - SPIELBERG - Marc Marquez tak merasa jemawa setelah menjadi yang terbaik dalam free practice 1 dan practice MotoGP Austria di Red Bull Ring, Spielberg, Jumat (15/8).

Pemilik motor nomor 93 itu mendominasi hari pertama di Red Bull Ring, tetapi memilih tetap membumi.

Salah satu penyebab Marc mencoba tak terlalu merasa lebih baik ketimbang rider lain ialah lantaran dia tahu ada pembalap yang lebih cepat kemarin.

"Dalam hal kecepatan dia lebih baik, tetapi saat time attack, saya unggul," ujar Marc.

Pembalap yang dimaksud ialah Francesco Bagnaia a.k.a Pecco.

"Dia sepersepuluh lebih cepat dari saya. Pecco rival yang patut diperhatikan di Austria," katanya.

"Saya mengamati telemetri dan menganalisis setiap aspek. Saya tahu apa yang saya butuhkan dan menyadari batasan saya."

"Mungkin yang paling bisa saya cita-citakan adalah posisi kedua, ketiga, atau keempat. Saya tidak selalu bisa menjadi yang tercepat."

Selain soal Marc Marquez, cek lagi jadwal lengkap rangkaian MotoGP Austria 2025 di sini.

