Marc Marquez Bikin Klasemen MotoGP 2026 Memanas

jpnn.com - Marc Marquez kembali membuat persaingan gelar MotoGP 2026.

Hasil itu tak terlepas dari keberhasilan Marquez menyapu bersih kemenangan sprint race dan balapan utama MotoGP Aragon 2026, yang berlangsung akhir pekan lalu.

Marquez kini berhasil menggeser Marco Bezzecchi dari posisi kedua klasemen. Pembalap Ducati Lenovo itu kian dekat dengan Jorge Martin yang masih berada di puncak.

The Baby Alien -julukan Marquez- kini mengantongi 237 poin, sedangkan Martin masih memimpin dengan 256 angka. Jarak keduanya kini hanya 19 poin.

Sementara itu, Bezzecchi harus turun ke posisi ketiga setelah finis di urutan ketiga dalam balapan utama Aragon. Pembalap Aprilia tersebut mengoleksi 232 poin atau terpaut 24 angka dari Martin.

Marc Marquez Kembali Tekan Jorge Martin

Kemenangan di Aragon menjadi momentum penting bagi Marc Marquez dalam perburuan gelar juara dunia.

Menariknya, Martin yang datang sebagai pemimpin klasemen hanya mampu menyelesaikan balapan di posisi kelima. Hasil tersebut membuat keunggulannya atas Marquez kembali terpangkas.

Marquez juga menyempurnakan akhir pekannya dengan meraih kemenangan pada sprint race sehari sebelumnya. Artinya, dia membawa pulang poin maksimal dari Aragon dan makin menghidupkan persaingan menuju gelar juara dunia.