menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Marc Marquez Bisa Samai Rekor Valentino Rossi, Akankah Takdir Juara Ditentukan di Motegi?

Marc Marquez Bisa Samai Rekor Valentino Rossi, Akankah Takdir Juara Ditentukan di Motegi?

Marc Marquez Bisa Samai Rekor Valentino Rossi, Akankah Takdir Juara Ditentukan di Motegi?
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez. Foto: REUTERS/Jennifer Lorenzini

jpnn.com - MotoGP 2025 memasuki babak krusial akhir pekan ini. Seri ke-17 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, menjadi momen spesial bagi Marc Marquez.

Pembalap Ducati Lenovo itu berpeluang mengakhiri penantian panjangnya untuk kembali meraih gelar Juara Dunia.

Sejak terakhir kali mengangkat trofi pada 2019 bersama Honda, perjalanan Marquez tidaklah mudah.

Baca Juga:

Cedera serius yang memaksanya naik meja operasi berulang kali, pergantian tim, hingga pasang surut performa menjadi bagian dari kisah panjangnya

Setelah lebih dari 2.100 hari, The Baby Alien kini berada di ujung jalan untuk kembali ke takhta.

Marquez saat ini kokoh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan 512 poin, unggul 182 angka dengan adiknya, Alex Marquez (Gresini Racing).

Baca Juga:

Tambahan tiga poin saja sudah cukup untuk memastikan gelar ketujuhnya di kelas premier, sekaligus menyamai catatan legenda Valentino Rossi dengan total sembilan trofi Juara Dunia di semua kelas.

Rangkaian balapan MotoGP Jepang 2025 sendiri akan dimulai pada Jumat (26/9/2025) dengan sesi latihan bebas.

MotoGP 2025 memasuki babak krusial akhir pekan ini. Seri ke-17 yang berlangsung di Sirkuit Motegi, Jepang, menjadi momen spesial bagi Marc Marquez.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI