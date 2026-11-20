Marc Marquez Buka Suara soal Rumor Pensiun, Benarkah Ini Musim Terakhirnya?
jpnn.com - Masa depan Marc Marquez kembali menjadi perbincangan menjelang MotoGP Portugal 2026.
Pembalap Ducati Lenovo itu dikaitkan dengan rumor pensiun apabila berhasil merebut gelar juara dunia musim ini.
Isu tersebut mencuat setelah mantan rekan setim Marquez di Honda Stefan Bradl memprediksi rider asal Spanyol itu akan mengakhiri kariernya jika kembali menjadi juara dunia.
Padahal, Marquez masih memiliki kontrak bersama Ducati hingga penghujung 2028.
Marc Marquez Belum Mau Memikirkan Pensiun
Marquez memilih tidak memberikan jawaban tegas mengenai kemungkinan pensiun. Saat ini, fokus utamanya ialah mengamankan gelar juara dunia kedelapan di kelas utama.
"Prioritas saya sekarang ialah menyelesaikan persaingan gelar juara dunia. Setelah itu, barulah saya mulai mempersiapkan musim depan," ucapnya.
Marquez berpeluang mengunci gelar di MotoGP Portugal. Syaratnya, dia harus mengakhiri akhir pekan balapan dengan keunggulan minimal 37 poin atas Jorge Martin.
Jika berhasil, Marquez akan menyamai koleksi delapan gelar juara kelas utama milik Giacomo Agostini.
Masa depan Marc Marquez kembali menjadi perbincangan menjelang MotoGP Portugal 2026. Benarkan ini musim terakhirnya?
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