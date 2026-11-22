jpnn.com - Marc Marquez harus menelan kekecewaan setelah terjatuh dalam sprint race MotoGP Portugal 2026.

Padahal, pembalap Ducati Lenovo itu hanya membutuhkan waktu sekitar satu setengah putaran lagi untuk memastikan gelar juara dunia kesepuluhnya.

Insiden tersebut terjadi di Tikungan 7 Sirkuit Portimao, Sabtu (21/11/2026). Saat itu, Marquez sedang menempati posisi ketiga, sementara pesaing terdekatnya, Jorge Martin berada di urutan keenam.

Jika posisi tersebut bertahan hingga finis, Marquez sebenarnya sudah bisa memabwa pulang trofi MotoGP 2026.

Hujan Lebat Jadi Petaka bagi Marc Marquez

Sprint race MotoGP Portugal berlangsung dalam kondisi cuaca yang sulit diprediksi. Ancaman hujan membuat penyelenggara memajukan jadwal start hingga 30 menit lebih awal.

Bendera peringatan hujan bahkan sudah dikibarkan marshal pada putaran kedua. Ketika intensitas hujan meningkat, Marquez kehilangan kendali motornya saat melewati Tikungan 7.

Pembalap asal Spanyol itu mengakui dirinya tidak menyadari bahwa bagian tikungan tersebut sudah basah ketika melintas menggunakan kedua ban motornya.

"Balapan sprint tadi sangat berat, terutama ketika hujan makin deras. Saat melewati tikungan tersebut, saya tidak menyadari bahwa permukaan lintasan sudah basah," ucapnya.