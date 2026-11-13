Marc Marquez dan Pedro Acosta Segera Satu Panggung, Ducati Umumkan Jadwal Launching
jpnn.com - Marc Marquez dan Pedro Acosta akan segera tampil bersama sebagai duet baru Ducati untuk MotoGP 2027.
Pabrikan asal Italia itu telah menetapkan jadwal launching tim yang menjadi momen pertama bagi Marquez dan Acosta untuk berbagi panggung.
Agenda peluncuran dijadwalkan berlangsung pada 18 Januari 2027 di Madonna di Campiglio, Italia. Acara tahunan bertajuk Campioni in Pista itu akan memasuki penyelenggaraan kelima secara beruntun
Era Baru Ducati Bersama Marc Marquez dan Pedro Acosta
Peluncuran tersebut menjadi kesempatan pertama bagi Marquez dan Acosta untuk tampil bersama dalam balutan seragam tim pabrikan Ducati.
Acosta akan mengisi posisi Francesco Bagnaia yang memutuskan melanjutkan karier bersama Aprilia. Pembalap asal Spanyol itu telah menyepakati kontrak berdurasi dua tahun dengan Ducati.
Kehadiran Acosta membuat komposisi tim pabrikan Ducati musim depan diisi dua pembalap Spanyol.
MotoGP 2027 Hadir dengan Regulasi Baru
Musim 2027 juga akan menjadi awal perubahan besar dalam regulasi MotoGP. Kapasitas mesin motor para pembalap dipangkas dari 1.000 cc menjadi 850 cc.
Selain perubahan mesin, kompetisi juga akan menggunakan ban Pirelli yang menggantikan Michelin sebagai pemasok resmi.
Ducati sudah menetapkan tanggal peluncuran tim MotoGP 2027. Momen ini akan menjadi panggung spesial bagi Marc Marquez dan Pedro Acosta.
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