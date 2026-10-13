Marc Marquez dan Shell Advance Bawa Performa Balap ke Masyarakat Indonesia

jpnn.com, LOMBOK - Shell Indonesia melalui Shell Advance menggelar rangkaian kegiatan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu.

Program itu melibatkan pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez untuk berbagi ilmu mengenai performa, disiplin, dan semangat bagi generasi muda dan komunitas lokal di Lombok.

Selain berbagi sesi pengalaman bersama juara dunia MotoGP itu, program sesi kreatif itu melibatkan bagi tiga sekolah dasar di Lombok dan kegiatan community ride yang melibatkan lebih dari 5.000 peserta.

Diketahui, Shell Advance dan Ducati telah berkolaborasi selama 27 tahun. Mereka terus melakukan pengembangan teknologi pelumas untuk kebutuhan balap sepeda motor.

President Director & Managing Director Lubricants Shell Indonesia Andri Pratiwa mengatakan pihaknya dengan Ducati telah memberikan kesempatan bagi Shell Advance untuk belajar dari salah satu lingkungan yang paling menantang untuk mencapai performa terbaik, yaitu lintasan balap.

"Bersama Marc Marquez, kami ingin berbagi pola pikir di balik performa terbaik: disiplin untuk terus belajar, ketangguhan dalam menghadapi tantangan, serta keberanian untuk mengejar potensi diri. Kami berharap semangat tersebut dapat menginspirasi generasi muda Indonesia, apa pun cita-cita yang ingin mereka wujudkan,” ungkap Andri dalam siaran persnya, Selasa (13/10).

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Sebagai bagian dari rangkaian program, Marc Marquez berbagi pengalaman, tantangan, dan pembelajaran yang membentuk perjalanannya hingga menjadi juara dunia.

Melalui pengalaman tersebut, generasi muda Indonesia diajak melihat lebih dekat apa yang dibutuhkan untuk mencapai performa di tingkatan tertinggi.