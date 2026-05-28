Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal
jpnn.com - TUSCANY - Marc Marquez mendapat lampu hijau dari pihak MotoGP untuk mengikuti FP1 MotoGP Italia di Autodromo Internazionale del Mugello, Tuscany, Jumat (29/5) sore WIB.
"Dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam FP1, pemeriksaan medis terakhir dijadwalkan pada Jumat pagi," bunyi pernyataan pihak MotoGP.
Marc telah melakukan perjalanan ke Mugello setelah cedera.
"Setelah sesi latihan pertama itu, pembalap bernomor 93 itu akan menjalani pemeriksaan lain untuk menentukan kebugaran apakah pantas berpartisipasi dalam seluruh aksi akhir pekan."
Marc mengalami kecelakaan di Sprint MotoGP Prancis yang membuat dia patah tulang kecil di kakinya. (mgp/jpnn)
MotoGP Italia 2026
Jumat (29/5)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (30/5)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 11 Laps
Minggu (31/5)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 23 Laps
Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan
