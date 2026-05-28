menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Moto GP » Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal

Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal

Marc Marquez Dapat Izin Ikut FP1 MotoGP Italia, Cek Jadwal
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Marc Marquez. Foto: resources.motogp.pulselive

jpnn.com - TUSCANY - Marc Marquez mendapat lampu hijau dari pihak MotoGP untuk mengikuti FP1 MotoGP Italia di Autodromo Internazionale del Mugello, Tuscany, Jumat (29/5) sore WIB.

"Dia diizinkan untuk berpartisipasi dalam FP1, pemeriksaan medis terakhir dijadwalkan pada Jumat pagi," bunyi pernyataan pihak MotoGP.

Marc telah melakukan perjalanan ke Mugello setelah cedera.

Baca Juga:

"Setelah sesi latihan pertama itu, pembalap bernomor 93 itu akan menjalani pemeriksaan lain untuk menentukan kebugaran apakah pantas berpartisipasi dalam seluruh aksi akhir pekan."

Baca Juga:

Marc mengalami kecelakaan di Sprint MotoGP Prancis yang membuat dia patah tulang kecil di kakinya. (mgp/jpnn)

MotoGP Italia 2026
Jumat (29/5)
15.45-16.30 WIB: Free Practice 1
20.00-21.00 WIB: Practice
Sabtu (30/5)
15.10-15.40 WIB: Free Practice 2
15.50-16.05 WIB: Qualifying 1
16.15-16.30 WIB: Qualifying 2
20.00 WIB: Sprint 11 Laps
Minggu (31/5)
14.40-14.50 WIB: Warm Up
19.00 WIB: Grand Prix 23 Laps

Apa yang bisa Marc Marquez lakukan di MotoGP Italia 2026? Cek dulu jadwalnya di sini, ya...


Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI