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Marc Marquez di Puncak, Davide Tardozzi Ungkap Skenario yang Bikin Ducati Waspada

Marc Marquez di Puncak, Davide Tardozzi Ungkap Skenario yang Bikin Ducati Waspada
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Rider Ducati Marc Marquez. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP.

jpnn.com - Posisi Marc Marquez di puncak klasemen MotoGP 2026 belum membuat Ducati bisa bersantai.

Manajer tim Ducati Davide Tardozzi menilai empat seri terakhir musim ini masih menyimpan tantangan, terutama karena Aprilia memiliki peluang tampil lebih kompetitif di sebagian besar balapan tersisa.

Marquez merebut posisi teratas setelah memenangi sprint race MotoGP Australia 2026 di Phillip Island. 

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Rider asal Spanyol itu kini mengantongi keunggulan 10 poin atas Jorge Martin, yang mengalami kecelakaan saat berduel dengannya dan harus absen dari balapan utama akibat patah pergelangan tangan kanan.

Ducati Gagal Menjauh

Namun, peluang Ducati memperlebar jarak di klasemen tertunda. Balapan utama di Australia dibatalkan karena jarak pandang yang buruk membuat pengoperasian helikopter medis tidak memungkinkan dilakukan dengan aman.

Tardozzi mengakui keputusan itu merugikan peluang timnya, tetapi keselamatan tetap menjadi prioritas utama.

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"Pembatalan itu tentu membuat kami kehilangan kesempatan untuk menambah keuntungan di kejuaraan. Namun, keselamatan pebalap selalu menjadi hal terpenting," ucapnya.

Dia menegaskan bahwa kepentingan kompetisi maupun bisnis tidak boleh mengalahkan faktor keselamatan. Pengalaman masa lalu juga membuatnya tidak ingin mengambil risiko yang dapat berdampak serius terhadap karier seorang pembalap.

Marc Marquez masih memimpin klasemen MotoGP 2026, tetapi Davide Tardozzi mengungkap skenario yang membuat Ducati harus waspada

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